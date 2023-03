TMW Radio - Orlando: "De Ketelaere non credo proprio sia un bidone, prima o poi emergerà"

Fiorentina-Milan: tocca a De Ketelaere dal 1'. Può essere la volta buona per sbloccarsi?

"Scelta rischiosa? Bisogna capire che è un giocatore importante, pagato tanto, ha una grande chance. Finora è stato deludente, la Fiorentina potrebbe essere adatta alle sue caratteristiche, perché ti aggredisce ma ti fa anche giocare e quindi potrebbe essere la partita giusta per il belga per far vedere le sue qualità. Io sono convinto che si farà vedere, se hai il talento deve venire fuori. E' coccolato da tutti, prima o poi emergerà".

De Ketelaere può essere un bidone?

"Non credo proprio. Abbiamo avuto esempi di altri che non hanno funzionato e in un altro contesto sì. Se il talento c'è viene fuori. Vedo timidezza, paura, a volte lo sconforto, lo si nota. Per me lo scouting nel Milan avrà visto tante sue partite prima di dare l'ok e non credo abbiano visto male".