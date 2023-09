TMW Radio - Orlando: "Derby? Un esame per il Milan. Senza Tomori poca velocità in difesa"

Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ospiti: De Paola:" Vedo difficoltà nella coppia centrale del Milan. Attenzione a Garcia." Brambati:" Il rapporto ADL - Garcia non mi sembra solido:" Orlando:" Esame per il Milan che avrà più pressione. Raspadori non trova posto." Impallomeni:" In mezzo al campo il test importante per l'Inter."

Massimo Orlando, ex calciatore, è stato ospite di TMW Radio e ha parlato del derby di Milano, big match per eccellenza del quarto turno di campionato. Questo il suo giudizio sulla partita: "Il Milan ha entusiasmato in queste partite, non l'abbiamo vista in fase difensiva. Temo che ci sia poca velocità, mancando Tomori. L'Inter con tutti i giocatori d'inserimento può far male lì. E' un esame per il Milan in questo momento"