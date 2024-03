TMW Radio - Orlando: "Fiorentina-Milan sarà una partita particolare. Come successo con Astori, Firenze in queste situazioni si ricompatta"

A commentare la giornata di campionato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

Vede Allegri adatto alla Premier?

"Il calcio è cambiato, bisogna adeguarsi. Credo che se dovesse andare in una squadra già fatta, vedi magari il Liverpool, può fare bene. Se deve andare in una squadra che deve ristrutturarsi tipo Chelsea o United non lo vedo più adatto. Io fossi in lui a fare gli ultimi 2-3 anni in Arabia".

Fiorentina-Milan, si torna in campo dopo la morte di Barone:

"Sarà una partita particolare. Come successo con Astori, Firenze in queste situazioni si ricompatta. Sarà una grande festa in onore di chi ha dato tanto alla Fiorentina. Sarà difficile per il Milan, a cui mancherà anche Theo Hernandez".