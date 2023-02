TMW Radio - Orlando: "Il Milan si è sempre trasformato in Champions League"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Ospiti: Orlando:" Tra Napoli e Inter in Champions va più avanti l'Inter." Braglia:" Io ritengo che possa fare meglio il Napoli. La Champions può riattivare il Milan." Brambati:" L'Inter deve fare un step mentale. Il Milan uscirà dalla crisi." - Maracanà con Marco Piccari e Alessandro Sticozzi

Massimo Orlando, ex calciatore, è intervenuto a TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà soffermandosi anche sul Milan: "Il Milan si è sempre trasformato in Champions. Ma non ci sono più i giocatori di un tempo. Non so se questo Milan può reggere la squadra di Conte, che ha ritmo e fisicità. Di fronte avrà una squadra ben messa in campo, il Milan sta provando a cambiare per trovare la quadra. Col Torino Pioli cambia modulo, ma se non ritrova il suo vecchio modulo e suoi interpreti migliori difficilmente verrà fuori da questo periodo".