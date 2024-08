TMW Radio - Orlando: "La stoccata la devo dare al Milan..."

vedi letture

A commentare i temi di giornata a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

La sua critica più grande dopo questa giornata?

“La stoccata la devo dare al Milan. Per come era stata presentata la partita da Fonseca ci aspettavamo un Milan completamente diverso. Il Parma è un ottima squadra ma il Milan, con acquisti importanti in questa estate, ha subito 4 gol in due partite”.

La Lazio non ha l’organico per lottare per la Champions League, è d’accordo?

“Sono d’accordo che la squadra non possa lottare per la Champions. L’inizio di campionato di tante squadre, però, è stato particolare. Io posso fare anche l’esempio della Fiorentina. Ieri c’è stata una contestazione molto forte qui. Non c’è un’identità di gioco. Tutte stanno avendo problemi. Per me ci sta che la Lazio possa perdere a Udine in questo momento. Per me è una squadra che potrà lottare per l’Europa League”.

Sulla falsa partenza del Bologna?

“A Italiano gli hanno smontato la squadra. Sono andati via 4 giocatori molto importanti. Con Thiago Motta i rossoblù erano perfetti. Italiano è un aziendalista e non chiede nulla, per me andando a Bologna, con la Champions League da giocare, doveva imporsi di più”.