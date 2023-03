TMW Radio - Orlando: "Leao troppo importante per essere sacrificato con quel modo di giocare"

MilanNews.it

Piazza Affari con Cristiano Cesarini e Alessandro Sticozzi - Ospite: Massimo Orlando

Massimo Orlando è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio e ha espresso un suo giudizio sul Milan: "Per il Milan io spero che torni presto a giocare come faceva prima. Leao è troppo importante per essere sacrificato così, anche perché con quel modo di giocare aveva dominato in Italia e in Europa."