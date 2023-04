TMW RADIO - Orlando: "Lobotka stagione clamorosa, solo il Milan ha capito come prenderlo"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Massimo Orlando, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto durante il programma "Piazza Affari" a TMW Radio per commentare vari temi.

Sulla crescita di Lobotka? Quanto ha influito Spalletti?

“Ha fatto una stagione clamorosa. Forse solo il Milan è riuscito a capire come prenderlo e levargli la possibilità di costruire gioco. Lobokta in costruzione è bravissimo. Quella contro i rossoneri è stata l’unica difficoltà da parte dello slovacco. Il Milan non ha vinto 3 volte per caso”.