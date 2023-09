TMW Radio - Orlando: "Milan, perdere un altro derby sarebbe pesante"

Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ospiti: De Paola:" Vedo difficoltà nella coppia centrale del Milan. Attenzione a Garcia." Brambati:" Il rapporto ADL - Garcia non mi sembra solido:" Orlando:" Esame per il Milan che avrà più pressione. Raspadori non trova posto." Impallomeni:" In mezzo al campo il test importante per l'Inter."