TMW Radio - Orlando: "Non era il momento di fare turnover. Non tanto per il campionato..."

L'ex calciatore Massimo Orlando a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei turno di Serie A.

Chi ha deluso di più come tecnico in questo turno?

"Pioli? Non era il momento di fare turnover. Non tanto per il campionato, perché non ha la fame dell'Inter che azzanna le partite, però il Milan dovevo continuare in questo momento di forma ed entusiasmo. Ieri sera ha sbagliato. Ma anche Allegri ha sbagliato. Ora la Juve ha mollato come intensità, nella fase difensiva, subisce tantissimo. Ha provato a cambiare modo di giocare ma se non ha quell'attenzione diventa quasi una squadra normale. Forse mi ha deluso più Allegri però. La società ora dovrebbe trarne le conseguenze da tutto questo".

Rischia anche il quarto posto la Juve?

"No, deve ritrovare entusiasmo e cattiveria. La Juve prima non subiva. Non capisco come si possa passare dall'essere l'anti-Inter a una squadra che ora molla così. Non è da Allegri. Se fossi nella società mi farei due domande".