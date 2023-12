TMW Radio - Orlando: "Per Natale manderei lettere cattive a Milan e Napoli"

A parlare del campionato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

A chi una letterina di Natale in Serie A?

"Manderei lettere cattive a Milan e Napoli. Lontanissimi dall'Inter, Milan fuori anche dalla Champions, Napoli dalla Coppa Italia, Milan con un caos societario e i tanti infortuni, dall'altra parte un gruppo che dopo la partenza di Spalletti non è più gruppo. Queste due dovevano e potevano far di più".

Pioli in bilico. Ma giusto cambiare ora in casa Milan?

"Bisogna comunque andare avanti con Pioli, ha dimostrato che ha il gruppo in mano. Ora siamo però alla follia con gli infortuni, si fanno male anche camminando. Dovessero recuperare uomini, hanno comunque degli obiettivi ancora avanti. Il problema è che stanno lasciando da solo Pioli. Di fatto Cardinale lo ha già screditato prima della Salernitana, ma chi prendi al suo posto? Abate? Da qui alla fine non sarà semplice per Pioli, sa che è l'ultima parte col Milan comunque".