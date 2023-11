TMW RADIO - Orlando: "Pioli con chi parla di campo? C'è molto distacco tra la società e la squadra"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, a dire la sua sul nuovo turno di campionato è stato l'ex calciatore Massimo Orlando. Queste le sue parole sulle difficoltà in casa Milan: "Il Milan sembrava aver intrapreso la strada giusta con due dirigenti importanti, di cui uno che rappresentava il Milan a 360 gradi. Oggi vediamo una società forte, soprattutto in ambito dei conti, ma Pioli con chi parla di campo? C'è molto distacco tra la società e la squadra".

Poi continua sempre sul momento dei rossoneri tra campionato e Champions: "In questi momenti di difficoltà avere qualcuno di campo, come ha l'Inter, serve. I giocatori hanno bisogno di una guida, al di là dell'allenatore. Il Milan non ha ora un piano B poi in campo, deve sempre giocare a mille all'ora per rendere e gli manca un cervello in mezzo al campo come Bennacer. E in difesa poi qualcosa si è sbagliato, è debole, incompleta".