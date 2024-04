TMW Radio - Orlando: "Pioli è riuscito a gestire un gruppo nuovo e non era facile"

vedi letture

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'ex calciatore Massimo Orlando.

Pioli meriterebbe la riconferma al Milan?

"Una risposta tardiva, perchè l'Inter ormai è scappata, ma è anche troppo superiore l'Inter. Per me è riuscito a gestire un gruppo nuovo e non era facile. Per me c'è da completare l'opera e se fa almeno due difensori, di cui uno esterno, e un centrocampista alla Kessié, per me è un Milan da scudetto".

Questa metamorfosi della Juve tra primo e secondo tempo da che dipende?

"La Juve gioca una partita alla settimana, escluderei il fattore fisico sennò sarebbe troppo. E' un chiaro richiamo dell'allenatore da quel gioco. Ieri Chiesa è uscito incazzatissimo, Allegri lo sta distruggendo. Ha fatto il suo Allegri, con la squadra che aveva doveva arrivare in Champions, poi giusto che vada via e si parta da un nuovo corso. Se vanno davvero su Thiago Motta fanno un grosso investimento. Nulla ti garantisce la vittoria, ma approcci in maniera diversa con uno che ha idee, con un gioco giovane".

Dovesse arrivare Zirkzee e partisse Vlahovic, la Juve si rafforzerebbe?

"Nel sistema di gioco di Motta ti vai a rafforzare, perchè Vlahovic grande finalizzatore ma non gioca per la squadra come Zirkzee. Se viene Motta, pensando a un Chiesa e a un Soulé sugli esterni, allora andrebbe bene Zirkzee".