TMW Radio - Orlando: "Pioli? Siamo ai titoli di coda di una grande storia"

L'ex calciatore Massimo Orlando ha commentato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, i temi di giornata.

Se vincesse le due coppe, che farebbe al posto di Gasperini?

"Spero che rimanga fino alla fine. La vita è fatta anche di serenità. Lui a Bergamo lavora in fiducia e serenità, andare a cambiare sarebbe un ripartire di nuovo".

Tudor dice che da quando è arrivato alla Lazio ha gli stessi punti di Atalanta e Inter:

"Non mi piacciono queste parole. Ha fatto bene per ora, ma a Monza per esempio ha fatto degli errori a Monza, che possono essergli valsi un posto Champions".

Pioli ai saluti con le ultime parole?

"Siamo ai titoli di coda di una grande storia. Lo vedo adatto al Napoli, arriva con un pedigree importante e con idee tattiche".