TMW Radio - Orlando: "Qualcosa in più il Milan della Roma, può permettersi di puntare tutto sull'Europa League"

A parlare di Serie A e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato Massimo Orlando.

Una valutazione sui sorteggi europei?

"Tra Milan e Roma chi arriva in fondo? Qualcosa in più il Milan, perché la Roma si gioca anche il posto Champions in campionato. Il Milan può permettersi di puntare tutto sull'EL, è l'obiettivo, come ha detto Massaro. Ma è tipo 55% a 45%. La partita tra italiane è sempre difficile da interpretare. Sarà un bello spettacolo. Peccato però per il sorteggio, perché anche con l'Atalanta abbiamo beccato il peggio".

E la Fiorentina?

"Meglio di così non poteva andare. Ha pescato bene, ora deve ritrovare condizione, uomini, e sperare di tornare in finale. A Italiano lo criticano, anche se è in semifinale di Coppa Italia e ai quarti di Conference. Per me è finito un percorso, ha dato tutto e non credo che la società possa dargli di più tecnicamente parlando. Per Milan e Fiorentina cicli finiti. C'è bisogno di aria nuova".

Inter può subire il contraccolpo?

"E' una botta che fa male. Io credo che vorrà avere una reazione subito e non vedo crisi".