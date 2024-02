TMW Radio - Orlando: "Se devo dare una sterzata prendo Conte. Immagino già Theo..."

A parlare di Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

Milan contro il Frosinone domani. C'è chi ha criticato l'immobilismo sul mercato dei rossoneri:

"Quello che ha detto Pioli è il mio pensiero. Perché doveva fare mercato quando rientrano vari giocatori nelle prossime settimane? Il Milan deve conservare il terzo posto, il problema è che prende troppi gol e dipende non solo dalla difesa ma anche dal centrocampo. Se fossi il Milan il prossimo anno andrei a prendermi due difensori di alto livello più che centrocampista e attaccante".

Per il prossimo anno chi vede in panchina al Milan? Meglio Conte o Sarri?

"Conte. Al di là della bravura, se devo dare una sterzata prendo Conte. E poi mi immagino già Theo Hernandez nel suo 3-5-2 e un altro come lui dall'altro lato, poi con un altro attaccante. Come struttura di squadra Conte è ideale. Anche perché se Allegri rinnova con la Juve, in Italia meglio del Milan non c'è nulla".