TMW Radio - Orlando: "Se il Milan avesse giocato tutte le partite così sarebbe più vicino all'Inter"

vedi letture

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore Massimo Orlando.

Che turno di Serie A è stato?

"Straordinario l'Empoli, perché andrebbe studiato Nicola. Arriva in situazioni disperate e poi le ribalta in questo modo. Poi il Bologna, che ha vinto una partita tosta. Poi vedere giocare l'Inter...se entrano con questa fame fanno paura. Adesso addirittura puoi permetterti anche di fare turnover perché la qualità è talmente alta della rosa, ma impressiona il modo in cui vince, sempre con tanta facilità. E' il segno di grande squadra e annata giusta".

Milan, Florenzi ha detto che 'pretende' da Leao prestazioni come quelle di ieri:

"Se il Milan avesse giocato tutte le partite così sarebbe più vicino all'Inter. Ottimo non solo Leao ma anche il gioco. L'Atalanta oltre al rigore ha avuto poco. Forse è stato il Milan migliore della stagione".