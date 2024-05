TMW Radio - Orlando: "Se il Milan pensa di fare mercato con i soldi di Theo ok venderlo, ma se vuole tenerlo e rinforzare è diverso"

L'ex calciatore Massimo Orlando è stato ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Milan, possibile offerta per Theo Hernandez da 80 mln. Lei che farebbe?

"Credo che dipenda molto dal mercato che farà il Milan. Se pensa di fare mercato con quei soldi ok venderlo, ma se vuole tenerlo e rinforzare è diverso. Per me gli mancano solo 2-3 giocatori per essere veramente competitiva. Se il fondo dice di permettersi di rinunciare a 80 mln, io me lo tengo, ma deve essere anche lui stimolato da un mercato che renda competitivo il Milan in Italia e in Europa".

Italiano, la finale cambia il giudizio su di lui?

"Credo che lui nei tre anni abbia fatto bene, ovvio che tre finali perse vanno a incidere sulla valutazione finale. In questa finale dopo le critiche non ha voluto rischiare e ha stravolto il suo modo di fare calcio. Io preferivo il calcio aggressivo, ma le due finali perse lo scorso anno lo hanno condizionato. E poi gli è mancata la qualità dei singoli, con i migliori che sono spariti dal campo".

Lazio, situazione particolare:

"C'è aria di bufera. Sarei dispiaciuto di perdere Tudor se fossi un tifoso della lazio. Mi sembra un profilo giusto da cui ripartire, ma magari non ci sono garanzie sul mercato".