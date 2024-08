TMW Radio - Orlando: "Se il Milan perde con la Lazio rischia un tracollo in classifica che è assurdo"

A commentare i temi di giornata a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando: "Chi tifa Juve deve ringraziare Allegri per quello che ha fatto per la società in questi anni, anche se piuttosto imbarazzanti per quanto riguarda il gioco. La Juve ha preso il miglior allenatore d'Europa su piazza. Insegna calcio come nessun altro, gli hanno fatto un mercato importante e lo valorizzerà in maniera incredibile. Non si fa tante remore a panchinare anche i giocatori pagati molto sul mercato perché magari crede nei giovani.

Se il Milan perde rischia un tracollo in classifica che è assurdo. I rossoneri hanno comprato giocatori perfetti, incontra una Lazio in costruzione, non si possono chiedere miracoli. Se dovesse perdere il Milan è una tragedia, la Lazio molto meno".