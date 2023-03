TMW Radio - Orlando sicuro su Inzaghi e Pioli: "Per me li fanno fuori"

MilanNews.it

L'ex calciatore Massimo Orlando a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del giorno.

Quale il futuro di Inzaghi e Pioli? Dipende dalla qualificazione Champions o dall'andamento della Champions attuale?

"Per me fanno fuori entrambi. Sull'Inter si vede anche il rapporto tra i giocatori e Inzaghi, si vedono tensioni e gli è sfuggito lo spogliatoio, si vede. Su Pioli è difficile come scelta ma a volte devi avere il coraggio di cambiare. Non sarà facile per Maldini ma ho capito che anche lì c'è aria di cambiamento".