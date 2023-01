TMW RADIO - Orlando: "Troppo eccessive le critiche per il Milan"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Massimo Orlando, ex calciatore, ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, delle milanesi e non solo.

Cosa teme adesso per il Milan?

"Sono troppo eccessive le critiche. Se fossi un dirigente sarei arrabbiato per quanto successo con la Roma, in Coppa Italia abbiamo visto che non è semplice per nessuno. Non vedo una crisi ma alcuni giocatori come Leao ed Hernandez che non fanno la differenza, ma non credo in una crisi del Milan".

Milan che deve cercare un altro attaccante?

"Sono stati anche sfortunati. Rebic non ti dà la sicurezza di fare 30 partite l'anno, ma Origi non si pensava avesse tutti questi problemi. Il Milan pensava di essere a posto, ora trovare una punta sul mercato è difficile, sia per i conti sia perché quelli buoni sono già accasati. Io ho visto comunque un Milan organizzato, anche con la Roma. Ripartirei da lì".