TMW Radio - Orlando verso Milan-Roma: "Rischia più il Milan"

A TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato dei casi del momento.

Dybala non ha una lesione muscolare. Che idea si è fatto dell'argentino?

"Penso che la società debba farsi qualche domanda. La qualità nonsi mette in dubbio, con lui la Roma è tutt'altra squadra, ma se pensi di raggiungere obiettivi con un giocatore condizionato dalla paura di farsi male dove si va? Dybala per me deve finire la stagione e poi la Roma se ne deve liberare. Con la morte nel cuore, però così non si può andare avanti".

C'è Milan-Roma: chi ha più problemi tra Pioli e Mourinho? E Mou rischia l'esonero in caso di ko?

"Rischia più il Milan perché ha l'obiettivo minimo della Champions ed è già uscito da Coppa Italia e da Champions. Incontra una Roma che sta male, uscita ko dal derby e senza mezza difesa e Dybala. Non so come possa andare a San Siro e portare via un risultato positivo".