TMW Radio - Padovan: "Il derby di lunedì non sposta molto"

vedi letture

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato il direttore Giancarlo Padovan. Ecco le sue parole:

Cosa ne pensa del derby Milan-Inter di lunedì 22 aprile?

"Non sposta molto. Certo, non vanno mai queste decisioni nella direzione dei tifosi. Ne dobbiamo prendere atto, le televisioni versano denaro nelle casse della Lega che redistribuisce i soldi alle società. E le società fanno quello che gli dice la Lega, che a sua volta fa quello che dicono le televisioni. Certo, chi va allo stadio è penalizzato".

Caso Acerbi, cosa dice in merito?

"Credo a Juan Jesus, non può essersi inventato nulla. Acerbi è una persona perbene, un bravo ragazzo, ma anche questi sbagliano, soprattutto sotto stress e adrenalina e non hanno solide basi culturali. perchè Juan Jesus doveva inventarsi le cose? E' stato molto preciso nella ricostruzione dei fatti, poi aveva chiuso lì l'episodio. E' giusto però che sia emerso, non sono solo cose di campo. Giusto che Acerbi abbia pagato con la mancata convocazione in Nazionale. Se fosse confermata l'accusa, sarei più per l'esclusione definitiva dalla Nazionale piuttosto che lo stop di 10 giornate. Spalletti ha fatto quello che doveva, per ora. Doveva scusarsi, era l'unico modo per cavarsela e subire meno conseguenze".