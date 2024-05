TMW Radio - Paganin: "Analizziamo i singoli, fai fatica a confrontarli con quelli di Inter e Milan"

A intervenire in diretta a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Antonio Paganin. E ha parlato della Juventus attuale: "E' ben lontana dall'essere la Juve che conosciamo. Avranno un futuro ma questa non è la Juve. Non ha una parvenza di Juve questa. Analizziamo i singoli, fai fatica a confrontarli con quelli di Inter e Milan. Non ha l'impressione di una squadra che ti travolge. Forse Allegri ha estratto più quello che c'era da tirare fuori nella prima parte.

Oggi la guardo ma non ha un'anima da Juve. La Juventus è stata gestita bene fino alla partita con l'Empoli. E' normale che una squadra che ha tirato tanto e sa di essere inferiore all'Inter perde un po' di motivazione. Poi sapeva che l'obiettivo principale era la zona Champions. Con la rosa, che non è altamente competitiva, stava facendo un campionato molto competitivo. Alla fine l'obiettivo lo ha centrato, non si poteva andare troppo oltre perché ci sono limiti oggettivi".