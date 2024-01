TMW Radio - Paganin: "Errori arbitrali? Una volta c'è la Juve, una volta il Milan, tutto il mondo è Paese"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Antonio Paganin, ex calciatore.

Che ne pensa delle parole dell'agente di Lautaro?

"E' più un problema tecnico. C'è una società che è molto instabile, sempre in vendita, il leader calcistico vuole capire la direzione da qui in avanti ed è questo il problema. Non ha mai fatto una questione economica, ma vuole sapere l'Inter che direzione prende".

Lukaku dice che vede la Saudi League tra i migliori campionati al mondo tra 2 anni:

"Si è preparato il terreno magari per chiudere la carriera lì. Non c'è paragone con i campionati europei. Magari qualcuno si adatta a queste prigioni dorate, altri invece hanno più nostalgia di certe competizioni. Vedendoli vanno davvero molto lenti. Li vedo ancora molto distanti".

Questione arbitri, che ne pensa?

"Qui da noi siamo abituati a cercare sempre qualcosa che non c'è. Ci sta che la classe arbitrale non sia in alcuni elementi in forma, succede nei giocatori, ma da qui a vedere complotti no. Una volta c'è la Juve, una volta il Milan, tutto il mondo è Paese".