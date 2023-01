TMW Radio - Paganin: "Il Milan è la prima antagonista del Napoli per lo Scudetto"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Antonio Paganin, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto a TMW Radio soffermandosi sulla corsa Scudetto: “Io credo che questo sia davvero un nuovo campionato: perciò, non credo che per perdere lo scudetto si debba suicidare. Cinquanta giorni possono alterare completamente le cose. Ci possiamo aspettare molti alti e bassi. Come antagoniste per prima metto il Milan e come seconda l’Inter. Vi dico, comunque, che questo sarà un altro campionato".