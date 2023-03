TMW Radio - Paganin: "Pioli ha fatto una magia portando ai quarti il Milan"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A commentare la giornata di campionato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Antonio Paganin.

Quale il futuro di Inzaghi e Pioli? Dipende dalla qualificazione Champions o dall'andamento della Champions attuale?

"Per me all'Inter hanno già deciso ed è una somma di quello successo lo scorso anno e questo. Per il Milan è più complicato, va tenuto presente che lo scorso anno hai vinto e non avevi un organico migliore. Quest'anno hai fatto una magia portando ai quarti la squadra e in campionato zoppica anche per alcune assenze".