TMW RADIO - Paganin: "Possibile svolta più per la Juve che per il Milan"

vedi letture

L'ex calciatore Antonio Paganin è intervenuto in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Juventus-Milan una svolta per chi?

"Per la Juve più che per il Milan. La Juve viene da 3-4 mesi di lavoro con Motta e va ancora a sprazzi, non c'è ancora un'identità forte e non ti dà l'impressione di essere pronta per lottare con le grandi. Al Milan invece serve dare tempo a Conceicao".