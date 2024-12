TMW RADIO - Paganini sul Milan: "L'equivoco Fonseca va risolto"

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Paolo Paganini.

Milan-Roma, chi può essere l'uomo decisivo di questa sfida?

"Dico che continua l'equivoco dell'allenatore del Milan. E' vero che Fonseca che non ha la società alle spalle ma solo Ibrahimovic per ora, ma è anche vero che Tomori al 99% va via, Hernandez è scontento, Leao a giorni alterni, c'è un discorso tattico e di spogliatoio che non va ma anche economico dietro. L'equivoco Fonseca va risolto, la società dovrebbe ufficialmente dire che è il proprio allenatore fino a fine stagione. Dall'altra parte c'è Ranieri che è l'uomo giusto al momento giusto".

Cosa aggiunge sul Milan?

"La settimana scorsa è venuta fuori la voce di Allegri, che chiaramente non è portata da Ibrahimovic, che non hanno un buon rapporto. Lui andrebbe su Mancini. Chi comanda al Milan? Ci deve essere un punto di riferimento, altrimenti ci sono questi equivoci. I giocatori fanno quello che vogliono, Ibra c'è e non si vede, Fonseca ha grosse difficoltà...".

Chi chiuderà col botto l'anno tra i rossoneri e i giallorossi?

"Per me vince la Roma a Milano".