TMW RADIO - Palma (osservatore): "Vos dell'Ajax ricorda Seedorf"

A Maracanà, su TMW Radio, prima puntata di "Palma Market", l'approfondimento calcistico con l'osservatore, Marco Palma: "Si parla in chiave Milan di Silvano Vos dell'Ajax, un classe 2005, un centrocampista centrale veramente interessante per dinamismo e qualità. Quest'anno l'ho visto molto nell'Ajax Under 21, ne parlano tutti come un nuovo Seedorf, può ricordare quel tipo di giocatore lì.

Era capitano dell'Under 17 dell'Olanda in un Europeo di categoria e fu uno dei protagonisti, gli piace giocare centrale di centrocampo ma l'hanno provato anche da trequartista perché è dotato di un buon piede destro, dotato di un ottimo tiro. Un talento da far crescere nella seconda squadra, anche perché l'Ajax difficilmente sbaglia".