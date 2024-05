TMW RADIO - Panchina Milan, Impallomeni: "Vedremo cosa vuol fare la società"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il programma 'Maracanà' in onda sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sul futuro dela panchina rossonera. Queste le sue dichiarazioni.

Milan, Garcia ora in pole:

"Persona straordinaria, ha stile, ma deve diventare più cattivo agonisticamente. Vedremo cosa vuole fare il Milan. La squadra è forte, bisogna puntellare qualcosa. Lui sa dare un'identità e non sarà facile prendere una squadra arrivata seconda migliorare".