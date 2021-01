TMW RADIO - Paparesta: "Irrati scelto per Milan-Juventus per non bruciare altri arbitri"

L'ex arbitro Gianluca Paparesta ha parlato ai microfoni di Niccolò Ceccarini, nel corso della trasmissione Stadio Aperto su TMW Radio: "Secondo me il bilancio degli arbitri in questo inizio di Serie A è positivo: con un ricambio generazionale alcune cose vanno affinate, ma mi sembra che anche il VAR vada verso qualche miglioramento. Mi auguro che rimanga tutto così anche per le partite più delicate, ad iniziare da Milan-Juventus domani sera".

Come valuta la scelta di Irrati per Milan-Juventus?

"Sicuramente è dovuta al fatto di non bruciare altri arbitri che potranno essere utili per il prosieguo. Irrati è molto esperto, ed essendo pacato riesce ad instaurare un buon dialogo ma senza fare troppo il personaggio. Ha fatto carriera, ed è stato premiato nel suo percorso, più come arbitro al VAR, ma è comunque uno di grande affidabilità".