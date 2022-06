TMW Radio - Parisi: "In Italia si pensa troppo alla tattica"

MilanNews.it

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

L'ex calciatore e tecnico Aniello Parisi a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei settori giovanili italiani: "La Roma ha il settore che riesce a formare i giovani italiani e non ha più giocatori sparsi nei campionati professionistici di ogni altro club. Penso che in Italia abbiamo dei buoni giovani, di buona qualità. C'è una ricerca sfrenata dei settori giovanili degli stranieri. Alla Roma si cercavano i migliori giovani, che hanno talento vero. A volte si cerca troppo lo straniero inutilmente, invece abbiamo tanti giovani italiani, che facciamo fatica a dargli spazio. Altro problema è chi forma i ragazzi, ossia i tecnici. Si ha sempre l'aspirazione ad arrivare in prima squadra, si allena molto la tattica collettiva e poco quella individuale. Si perdono tanti ragazzi perché il settore giovanile non danno nulla ai ragazzi, anzi a volte mettono davanti a loro delle problematiche. Si pensa troppo al risultato e non alla crescita del ragazzo".