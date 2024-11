TMW RADIO - Pellegatti dubbioso: "Società dovrebbe confrontarsi con Mister e giocatori, o si deve andare avanti così?"

A commentare la prestazione del Milan in Champions League a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Carlo Pellegatti:

"Abbiamo questa dolce condanna, vittoria vuol dire sorriso, invece oggi per questa deformazione mentale queste vittorie arrivano con mille dubbi e parentesi sul presente e futuro. Non si sta migliorando la fase difensiva, ma ce la portiamo dietro dalla fine dell'anno scorso. Non credo che siano scarsi i giocatori, perchè Leao, Theo, Reijnders, Morata non sono scarsi. E' l'assemblamento che fa la differenza.

Leao ha detto che non riescono ancora a capire cosa vuole l'allenatore. E' una sentenza lapidaria sulla situazione del Milan. La domanda che mi rivolgo è: ma la società un confronto per capire, per il bene del Milan, per confrontarsi con i giocatori, si farà. Si continua così senza fare nulla?".