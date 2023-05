TMW Radio - Pellegatti: "Ero d'accordo con il turnover ma con la Cremonese avrei fatto scelte diverse"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo

Carlo Pellegatti a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del momento del Milan. Ecco cosa ha detto: "Ero d'accordo col turnover, personalmente non mi hanno convinto De Ketelaere al centro con Origi davanti. Avrei fatto scelte diverse. Forse con Rebic avresti avuto più chance di metterla dentro. A Bologna era già più logico il turnover. Se devo scegliere tra rischiare di non andare tra le prime quattro adesso o arrivare ora in finale di Champions avrei scelto la seconda opzione. Pioli così può entrare nella storia".