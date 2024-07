TMW RADIO - Pellegatti: "Fonseca? Ha fatto degli allenamenti alla Conte, con tante doppie sessioni"

A parlare di Milan a Calciomercato e Ritiri, trasmissione di TMW Radio, è intervenuto il giornalista Carlo Pellegatti: "Pavlovic ok. Gli altri colpi? Sentiamo da tempo che le parti si avvicinano per Emerson Royal, per Fofana invece il Monaco chiede 35 mln, che sono troppi per un giocatore che tra 6 mesi può venire via a zero. Il Milan è arrivato a 17 ma sono fiducioso che si chiuderà a 22-23, non si può pretendere di più.

Fonseca? Ha fatto degli allenamenti alla Conte, con tante doppie sessioni. Se si voleva un cambio di stile, questo c'è stato. C'è uno stile di allenamento molto sulla forza e l'intesità, speriamo che paghi".