TMW RADIO - Pellegatti: "Milan, spirito incredibile. Sorpreso da Diaz"

Il giornalista Carlo Pellegatti a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua su Juventus-Milan e la prestazione dei rossoneri: "Il Milan non si è mai nascosto, erano gli altri che pensavano fosse una sorpresa dopo che ha fatto meglio di tutti per gran parte della scorsa stagione. È una squadra dalla chiara identità di gioco, uno spirito incredibile e qualità degli interpreti. Col Liverpool e con la Juventus presi gol all'inizio, ma ha sempre saputo reagire. Aspettavamo Diaz, ero perplesso su di lui, invece anche ieri ha dato continuità, a cui ha aggiunto spirito di sacrifico. Non pensavo potesse inserirsi così in quel ruolo. La serenità dell'ambiente è tutta figlia di Pioli, così come il modo di giocare di questo Milan. Tanti i meriti di Ibrahimovic ma Pioli è stato fondamentale".