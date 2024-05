TMW RADIO - Perinetti sulle seconde squadre: "Anche il Milan è pronto"

“È una questione delicata, si va a vedere anche un problema con le rose ristrette. Noi abbiamo rose ristrette, le seconde squadre possono contare su rose di 40-50 giocatori. Sono esperienze formative, lo stiamo vedendo con Juventus e Atalanta, tanto che anche il Milan è pronto”. Il direttore tecnico dell’Avellino Giorgio Perinetti parla così delle seconde squadre ai microfoni di TMW Radio nel corso della puntata di ‘A Tutta C’: “Su Bonera sono stati rapidi, sulla prima squadra si prendono più tempo per l’allenatore (ride, ndr).

Il nostro sistema di solito affronta gli argomenti all’ultimo momento, servirebbe più lungimiranza e studiare queste situazioni prima. È un progetto interessante che va regolamentato in maniera precisissima. So che la Juve non è intenzionata a schierare i giocatori della prima squadra nei playoff, ma dal punto di vista regolamentare può farlo”.