TMW RADIO - Piccari: "Credo che Pulisic possa essere decisivo anche più di Leao"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Marco Piccari. Queste le sue parole:

Cosa ti aspetti da Milan-Roma stasera?

“Credo che siano tutte le condizioni per vedere una bella partita questa sera, rimarrà tutto aperto in vista della gara di ritorno. Il fatto che non ci sia più la regola del gol in trasferta aumenta lo spettacolo, anche se credo che la sfida di stasera tra Milan e Roma è molto importante. Il Milan se gioca in ripartenza è molto pericoloso, la Roma deve cercare oggi di non crearsi problematiche perché se al ritorno ti ripartono giocatori con questa qualità sono pericolosi e ti possono far male. Credo che Pulisic in questo momento possa essere l’uomo decisivo, più ancora di Leao che se becca la serata giusta è imprendibile. Leao è una variabile, non lo ritengo un fenomeno perché non ha e non avrà mai la continuità. Se becca la serata giusta non lo fermi mai, è inarrestabile, ma se non ingrana lo devi levare dal campo. Non credo arriverà mai al livello di Mbappé”.