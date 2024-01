TMW RADIO - Piccari: "Fatico a decifrare il Milan. Assomiglia a Leao..."

Il direttore di TMW Radio Marco Piccari ha analizzato vari temi di attualità calcistica durante l’Editoriale. Ecco le sue parole su Milan-Atalanta: “Non è stata una brutta partita, ma l’Atalanta ha avuto più idee e convinzione. Io fatico a decifrare il Milan, perché dopo le critiche spesso riparte con grandi prestazioni, ma successivamente ricade nei vecchi errori. La squadra assomiglia a Leao, capace di fare quattro partite da grande giocatore, salvo poi incappare in prestazioni scialbe.

Dal punto di vista arbitrale possiamo ribadire invece che al VAR non c’è qualità e non c’è personalità. Prepariamoci a vedere altre situazioni di questo tipo da qui in avanti, perché c’è un’incapacità enorme. Sul rigore dato all’Atalanta possiamo discutere, ma quello non assegnato su De Roon ha dell’incredibile. Qualcuno deve sollevare il problema a Rocchi per far capire che così non si può andare avanti”.