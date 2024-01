TMW RADIO - Piccari: "In Italia c'è una lotta interna fra arbitri e VAR"

Il movimento italiano degli arbitri sta senza ombra di dubbio vivendo uno dei momenti più delicati della sua recente storia. Il servizio mandato in onda da Le Iene qualche giorno fa ha ulteriormente appesantito la situazione, sulla quale ha cercato di fare un punto il direttore di TMW Radio Marco Piccari. Queste le sue dichiarazioni.

Che ne pensi delle dichiarazioni del mascherato?

“Penso che alla fine sia tutto per prendere ascolti, di fatto non è stato detto nulla di nuovo. L’ex arbitro Gavillucci nel suo libro scrisse queste cose già quattro anni fa, ma è stato quasi ignorato. Qui invece qualcuno senza metterci la faccia ha parlato, commettendo tra l’altro anche alcuni errori. Per i problemi riguardo i direttori arbitrali comunque si parla di sollevare dall’incarico Rocchi, ma la squadra arbitrale non cambierebbe ugualmente. Graziano Cesari di recente ha detto che il Var deve avere un’interpretazione più uniforme. Resta il fatto che in Italia c’è un’evidente lotta interna tra arbitri di campo e Var”.