TMW RADIO - Piccari sul Milan: "Reijnders e Musah sono grandi acquisti"

Il direttore di TmwRadio Marco Piccari ha analizzato vari temi di attualità calcistica durante l’Editoriale. Ecco le sue parole sul Milan: “C’è un grande lavoro di Pioli, che ha rivoluzionato ulteriormente la squadra. Il Milan poi con Reijnders ha fatto un grande acquisto, così come Musah. Sono tutti elementi duttili con una cultura tattica importante. Contro il Dortmund è mancato il gol, anche perché Giroud non può giocare sempre e Okafor non è proprio quel tipo di giocatore. La situazione del girone non è semplice”.