TMW Radio - Pizzi: "Il derby è la partita dell’anno a Milano, la Champions verrà dopo"

vedi letture

Nella serata di TMW Radio, all’interno di “Piazza Affari”, è intervenuto l’allenatore ed ex allenatore Fausto Pizzi.

La Champions influirà su questo derby?

“Il derby è la partita dell’anno a Milano. Ci si pensa dopo alla Champions”.

Che tipo di approccio si aspetta in campo? Influiranno gli esiti dei derby dello scorso anno?

“Penso che l’Inter in questo momento, anche per il fatto di avere 9/11 della squadra dello scorso anno, abbia più certezze. Spero che provi a fare la partita e che aggredisca, dato che uno dei “vecchi” del Milan è Tomori, che mancherà. Thiaw è molto forte ma è uno dei suoi primi derby”.

Donnarumma fischiato, anche se da 790 giorni non è più un giocatore del Milan. Finirà mai questa storia?

“Non si può accontentare tutti. Donnarumma se ne farà una ragione. Col suo addio al Milan ha scontentato molti e dovrà abituarsi. È capitato anche a me e a volte non ne conoscevo il motivo. Mi auguro per il bene della Nazionale che possa avere un trattamento diverso”.