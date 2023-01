TMW Radio - Pochesci: "Milan irriconoscibile, non corre e non si aiuta"

MilanNews.it

Ospiti: Ravezzani:" Milan imbarazzante. Inzaghi non riesce a tenere la concentrazione della squadra." Pochesci:" Nel Milan tutti abbassano la testa, brutto segnale. Rischia la zona Champions " Paganin:" Inter gran personalità per il vertice dipende tutto dal Napoli." Impallomeni:" L'Inter è la squadra più forte di questi ultimi tre anni ma non continua." - Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni

Mister Sandro Pochesci a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dei temi del giorno. Ecco il suo pensiero sul Milan: "C'è una mancanza di squadra, si vede una squadra che non corre, non si aiuta, non si vedono neanche più leader. Oggi tutti abbassano la testa ed è un male comune delle squadre che vanno in difficoltà. In Coppa Italia, in vantaggio numerico, ha preso gol da due ragazzi in contropiede. Si è vista una squadra che prende il primo gol in maniera incredibile, con una difesa in affanno. Il marchio di fabbrica del Milan era la corsa, che non c'è. Pioli deve trovare il piano B, che c'è e lo conosce il tecnico. Il Milan così rischia veramente di non entrare tra le prime quattro. Il secondo posto se lo giocheranno Juve e Inter, il Milan deve stare attento, perché è imbarazzante a livello fisico. Oggi è irriconoscibile".