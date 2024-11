TMW Radio - Pochesci tuona: "Il problema del Milan è Ibrahimovic. Per me Fonseca non è protetto dalla società"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma Maracanà, in onda sulle frequenze di TMW Radio, il tecnico Sandro Pochesci ha parlato di Milan e dell'attesissima sfida in programma sabato prossimo a San Siro contro la Juventus, analizzando alcuni dei temi più importanti.

Milan, se perde con la Juve Fonseca di nuovo a rischio?

"Il Milan sulle partite secche può battere chiunque. Il problema è la continuità. A livello di individualità il Milan è una delle più forti in Europa. Manca però continuità e concentrazione sulla lunga distanza. Per me non è a rischio Fonseca. Ha già dimostrato di rispondere bene in situazioni difficili".

Come spiega i comportamenti di Leao?

"E' la società che deve intervenire se vede certi comportamenti. Se il giocatore fa così è perché è protetto dalla società. Il problema del Milan è Ibrahimovic. Uno che fa certe dichiarazioni, che ancora si sente il boss, è normale che destabilizza uno spogliatoio. L'allenatore conta se vengono i risultati, se non vengono sempre se lo mangiano. Per me Fonseca non è protetto dalla società".