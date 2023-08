TMW Radio - Polverosi: "Il Milan mi incuriosisce molto"

vedi letture

Il giornalista Alberto Polverosi a "Calciomercato e Ritiri", trasmissione di TMW Radio, ha commentato il momento in casa Juventus.

La Juve da dove deve ripartire?

"Potenzialmente può vincere lo Scudetto, ma oggi Napoli e Inter sono superiori. All'Inter credo che un altro attaccante arriverà e comunque sia già oggi ha un centravanti che dopo Osimhen è il più forte della Serie A. Già così potrebbe essere avanti alla Juve. Il Napoli ha vinto e non ha bisogno di fare un grande mercato. Della Juve non capisco la cessione di Cuadrado, che è ancora valido, se gestito in una certa maniera. E per me è una grande operazione dell'Inter. Il Milan mi incuriosisce molto, mentre la Juve è quella dello scorso anni tranne Di Maria. C'è Weah ma lo scorso anno in Ligue 1 ha fatto zero gol e per questo faccio fatica a metterla a livello di Inter e Napoli".