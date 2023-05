TMW RADIO - Ponciroli: "CDK entra in campo spaventato, non cerca mai una giocata"

MilanNews.it

Editoriale con Fabrizio Ponciroli, intervistato da Vincenzo Marangio

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Fabrizio Ponciroli. Queste le sue parole su De Ketelaere:

“Non è facile la questione De Ketelaere, ormai è talmente sotto pressione che entra in campo spaventato, non rischia più la giocata e fa il suo compito al meglio, segue le indicazioni dell’allenatore ma non cerca mai una giocata. Il problema è che viene visto come quello che ha fallito, ma è tutto l’attacco che ha fallito, inteso per le riserve. Origi è inguardabile, forse l’unico nuovo acquisto che ha convinto è Thiaw. In questo momento va analizzato il mercato estivo perché non hanno azzeccato un acquisto.

Il problema non è Pioli, non può far giocare sempre gli stessi perché altrimenti arrivi a fine stagione sfinito. Leao ad esempio è uno che fa tanti strappi, come Kvara, non può sempre rendere al 100% se lo fai giocare sempre. Giroud non è più giovanissimo, non può giocare tutte le partite. Pioli sta cercando di fare quello che può, in difesa e a centrocampo riesce a cavarsela anche con le alternative, ma non ha alcuna soluzione in attacco e così non ha soluzioni.”