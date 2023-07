TMW Radio - Ponciroli: "È inutile pensare al grande nome perché non è ricercato: bisogna dare credito alle teste pensanti del Milan"

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Fabrizio Ponciroli. Queste le sue parole:

Il Milan sta per chiudere Okafor, ti convince come operazione?

“Il Milan sta puntando molto sulla prestanza fisica, si vede che vogliono fare una squadra molto fisica per reggere determinati ritmi. È una scommessa perché c’erano magari profili più noti, ma conferma la linea guida del Milan. Giovani con buone possibilità di crescita e se ti dovesse esplodere un giocatore del genere hai un bel margine di crescita. Ben venga Okafor. Non lo vedo come un vice-Giroud ma come una soluzione in più per Pioli, visto quanto è fitto il calendario è un’arma in più a disposizione del Milan. Bisogna dare credito alle teste pensanti del Milan, è inutile pensare al grande nome perché non è ricercato dalla dirigenza rossonera. Il Milan cerca degli investimenti funzionali e che possano rappresentare un capitale per il futuro. Non posso dire nulla sulla nuova strategia rossonera.”