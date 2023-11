TMW Radio - Ponciroli: "Ho visto finalmente un Leao cattivo e concentrato per tutta la partita"

vedi letture

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale negli studi di TMW Radio è intervenuto il Direttore Fabrizio Ponciroli. Queste le sue parole:

Cosa lascia la quarta giornata di Champions League alle nostre italiane?

“Ho visto il miglior Milan della stagione, ho visto finalmente un Leao cattivo e concentrato per tutta la durata della partita e il Milan è rientrato nella corsa alla qualificazione. Molto bene l’Inter, il fatto che Inzaghi riesca a fare turnover anche in situazioni del genere è molto positivo perché dimostra ancora una volta quanto Inzaghi sia uno straordinario gestore di uomini. Il Napoli per me ha fatto una buona partita, certo quell’errore è gravissimo che non ti puoi permettere soprattutto in Champions League. La Lazio invece a me lascia molti dubbi, ha rimesso in discussione la qualificazione ma continuo a vederla troppo altalenante e non mi sembra ancora adatta a certi livelli. Delle quattro mi sembra la squadra più in difficoltà.”