TMW Radio - Ponciroli: "Ieri è stata la serata giusta per capire una cosa del Milan"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Fabrizio Ponciroli. Queste le sue parole:

Il Milan si è definitivamente ritrovato e può puntare a vincere l’Europa League?

“Ero a San Siro e mi sono goduto un Milan che mi è piaciuto molto, convinto e concentrato con la voglia di far felici i quasi 70 mila di San Siro. Oltre a un Loftus-Cheek che sa fare la differenza, bello vedere Leao esultare così. Una serata giusta che ci fa capire quanto il Milan sia interessato a questa Europa League, l’approccio è da squadra che vuole arrivare fino in fondo anche perché ha tutte le carte in regola per farlo.”