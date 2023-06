TMW Radio - Ponciroli: "Loftus-Cheek non basta ma almeno è un inizio"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Fabrizio Ponciroli. Queste le sue parole:

Loftus-Cheek cosa può dare al Milan?

“Loftus-Cheek ha un gran fisico e in Serie A si farà sentire, anche se non mi fa impazzire. Capisco che a livello fisico può darti tantissimo, questo serviva al Milan. Partito Tonali è ovvio che devi fare qualcosa, Loftus-Cheek non basta ma almeno è un inizio. Pulisic invece lo vedo bene, con la sua velocità può fare benissimo in Serie A e al Milan la sua qualità fa comodo, ha 8-10 gol nelle gambe e i rossoneri ne hanno bisogno. Su Loftus-Cheek i punti interrogativi sono legati anche alle sue condizioni fisiche. Ha avuto tanti problemi in passato, quel che è certo è che il Milan non può permettersi di acquistare un giocatore con problemi fisici.”